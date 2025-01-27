Semih Çelik Davasında Takipsizlik Kararı Verildi

İstanbul’da 4 Ekim 2024 tarihinde Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’in ve Fatih Edirnekapı Surları’nda 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in canice öldürülmesi sonrası intihar eden Semih Çelik’e (19) dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Verilen takipsizlik kararında, Semih Çelik ile İkbal Uzuner’in bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı, ailelerin araya girmesiyle bu ilişkinin sona erdiği belirtildi. Ardından, Semih Çelik’in Ayşenur Halil ile bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin olayın yaşandığı güne kadar devam ettiği, ancak İkbal Uzuner ile de ilişkisini sonlandırmadığı ifade edildi.

BİR GENCİ EVİNDE, DİĞERİNİ SURLARDA VAHŞİCE KATLETTİ

Olay günü, Semih Çelik’in Ayşenur Halil’i evine davet ederek boğazını keserek vahşice öldürdüğü aktarıldı. Kararda, Semih Çelik’in evde 3 saat kalmasının ardından kendisini değiştirdiği ve surlara gittiği, bu sırada İkbal Uzuner’in surların önüne gidip Semih’i beklediği ortaya çıktı. Semih, gerçekleştirdiği olayın ardından surlara çıktı ve İkbal, Semih’i görünce el sallayarak onunla telefonda görüştü. Ardından, İkbal, Semih’in yanına gidip surların üzerine çıkan Semih ile buluştu. Burada, Semih’in İkbal’i vücudunun uzuvlarını nizami bir şekilde keserek vahşice katlettiği kaydedildi.