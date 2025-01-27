Semih Çelik Soruşturmasında Dava Açılmadı

İSTANBUL’DA KIZLARIN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA SONUÇLANDI

İstanbul’da 2 genç kızı canice öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik ile ilgili yürütülen soruşturma nihayet tamamlanarak, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Söz konusu karar, 2 genç kızın olay sırasında Semih Çelik’e herhangi bir direnç göstermediği ve ona yardım eden üçüncü bir kişinin tespit edilemediği aktarıldı. Ayrıca, bu eylemlerle bağlantılı olarak satanizm düşünce yapısına dair elde bir delil bulunmadığı kaydedildi. Semih Çelik’in 4 Ekim 2024 tarihinde Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i canice öldürdükten sonra intihar etmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

İKİ GENCİN İDAKİ VE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DETAYLAR

Alınan takipsizlik kararında, Semih Çelik’in İkbal Uzuner ile geçmişte bir gönül ilişkisi yaşadığı, ailelerin müdahalesinin ardından bu ilişkinin sona erdiği, Semih Çelik’in daha sonra Ayşenur Halil ile yeni bir ilişki kurduğu ancak İkbal Uzuner ile olan irtibatını da sürdürdüğü belirtildi. Olay günü Semih Çelik’in evine gelen Ayşenur Halil’i yatak odasında boğazını keserek vahşice öldürdüğü, ardından 3 saat boyunca evde kaldıktan sonra üzerini değiştirip surlara gittiği ifade edildi. İkbal Uzuner’in surların önünde bir süre beklediği ve Semih Çelik’in yanına giderek surların üzerine çıktığı kaydedildi. Burada, Semih’in İkbal’i vücudunun uzuvlarını nizami bir şekilde keserek katlettiği öne sürüldü.

DIRANIŞ OLUMSUZLUĞU VE GÜVENLİK İNCELEMELERİ

Alınan kararda, olay anında evde herhangi bir dağınıklık olmadığı, 2 genç kızın tırnaklarında Semih Çelik’e ait DNA olmadığı ve İkbal Uzuner’in surların üzerindeyken bağırdığına dair bir sahidin bulunmadığı belirtildi. Bu nedenlerle, 2 gencin Semih Çelik’e karşı herhangi bir direnç gösterdiğine dair delil elde edilemediği vurgulandı. Ayrıca, dijital materyallere göre İkbal Uzuner’in daha önce kendisine zarar vermek amacıyla ip ile boğmaya çalıştığı, bu anların görüntülerini Semih Çelik’e gönderdiği açıklandı. Semih Çelik’in de benzer figürlere yönelik çizimler yaparak İkbal’e göndermesi dikkat çekti.

GÜVENLİK KAYITLARINDA ŞOK EDİCİ DETAYLAR

Semih Çelik’in babası ile yaptığı görüşmede “Reis seni nasıl kesmemi istersin?” şeklinde ifadelerde bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda olay günü Ayşenur’u katletmeden hemen önce annesine “Akşama kadar yaşayacak mıyız?” sorusunu yönelttiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında, Semih Çelik’e yardım eden üçüncü bir kişinin tespiti mümkün olmazken, satanizm ile ilgili sokak kanalları ve uygulamalar üzerinden herhangi bir delil elde edilemediği ifade edildi.

BABA İFADESİ VE KIZININ KAÇIŞ OLAYLARI

İkbal Uzuner’in babası, kızının Semih Çelik ile iki zaman diliminde arkadaşlık yaptığını, ancak Semih’in tehditkar yaklaşımları nedeniyle kızının okulu değiştirdiğini anlattı. 6 Şubat depremi sırasında kızının evden kaçmasının ardından herhangi bir kayıp başvurusu yapılmadığı, daha sonra ise kızının tekrar evden kaçtığı kaydedildi. İkbal’in olay günü telefonunu açan erkek şahısların ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Kayıtlarda, olayın sıcak gelişmeleri ve ailelerin endişeleri yer aldı.

SEMİH ÇELİK’İN PSİKOLOJİK DURUMU VE ALIŞKANLIKLARI

Semih Çelik’in babasının ifadelerine dayanarak, çocuğunun 16 yaşına kadar inançlı bir kişi olduğu, pandemi sonrası deist bir kimlik kazandığı bilgisi verildi. Yaklaşık 3 yıl önce psikolojik ilaç önerilmesine rağmen, bu ilaçları kullanmadığı ve sosyo-psikolojik durumunun kötüleştiği vurgulandı. Ayrıca, Semih’in iki yıl boyunca uyuşturucu madde kullanması ve bu durumu kontrol edememesi de ifade edildi. Babasının, Semih’in odasında gördüğü karamsar çizimlerin çocuğun düşünce yapısı hakkında ipuçları sunduğu belirtildi.