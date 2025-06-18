Semih Çetin, Patlamada Hayatını Kaybetti

PATLAMA OLAYI VE SONUCU

Çanakkale’de, Sağlık-1 Botu’nda gerçekleşen patlama sonucunda ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 12 Haziran’da Çanakkale Merkez Kumkale mevkii Kumkale Balıkçı Barınağı’nda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait olan Sağlık-1 Botu’nda saat 18.15 sularında meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Patlamada, sağlık personeli olan 34 yaşındaki Ahmet Seçkin yaşamını yitirdi. Ayrıca, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çetin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedavi edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semih Çetin’in yarın Kumkale köyünde cenaze töreninin düzenleneceği bildirildi.