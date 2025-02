BASKETBOL YOLCULUĞUNA VEDA

Kariyerinde NBA ekiplerinden Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers’ın yanı sıra Sırbistan Basketbol Ligi’nde Partizan, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Türk Telekom ve son olarak Bursaspor bulunan Semih Erden, basketbol kariyerine son verdi. Sosyal medya hesabında yaptığı veda paylaşımında, en zor ancak en anlamlı kararlarından birini aldığını belirtti.

BASKETBOLUN ANLAMINI PAYLAŞTI

Selim Erden, “Bu zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti.” sözleriyle hislerini dile getirdi. İlk sahasına çıktığında duyduğu heyecanı hala unutmadığını ekleyen milli basketbolcu, yaşadığı deneyimlerin ona hayatı öğrettiğini ifade etti.

Semih Erden, “Sahada ter döktüğüm her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha alçakgönüllü bir insan yaptı.” diyerek, hayatındaki önemli kişilere teşekkür etti. Ayrıca, “Sizin sesleriniz, coşkunuz, sevginiz beni her zaman daha da ileriye taşıdı.” ifadesiyle kendisine destek veren hayranlarını unutmadı ve “Başarılı bir kariyerin ardında sizin desteğinizin olduğunu bilmek bana güç verdi.” dedi.