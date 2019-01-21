Ve Semih Kaya KAP’a bildirildi

Galatasaray, tecrübeli oyuncu Semih Kaya’nın Sparta Prag ile anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sparta Prag ile bu transfer için anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Semih Kaya ve kulübü Sparta Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.”

TRT