Semih Kaya yeniden Galatasaray’da

Kiralık olarak takımdan gönderilen deneyimli oyuncu Semih Kaya, yeniden Galatasaray’a döndü.
Ozan Kabak’ın bonservisiyle birlikte Stuttgart’a transfer olmasının ardından sarı kırmızılılar, bu oyuncunun boşluğunu doldurdu.
Galatasaray’dan Sparta Prag’a giden Semih Kaya kiralık olarak Galatasaray’a geri döndü… İstanbul’a gelen 27 yaşındaki futbolu şu sıralarda sağlık kontrolünden geçiyor.
Sarı kırmızılı kulünün Semih Kaya transferini gün içinde açıklayacağı öğrenildi.
Ozan Kabak gitti, iki yeni transfer geldi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, Marcao’nun ardından Semih Kaya’nın takıma dahil olmasıyla beraber stoper sayısı da artmış oldu.
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