Semih Kılıçsoy’a Beşiktaş’ta Veda Geldi

BEŞİKTAŞ İÇİN GALİBİYET YETERSİZ KALDI

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK’yı deplasmanda 4-0’lık bir skorla geçerek sahadan galip ayrıldı. Ancak bu galibiyet, sezonu kurtarmaya yetmiyor. Spor yazarları, maç sonrasında Beşiktaş’ın genel performansını ve gelecek dönemine yönelik durumu masaya yatırdı; özellikle Semih Kılıçsoy’un kaderi üzerinde duruldu. İşte dikkat çeken yorumlar:

GÜLTİKEN’DEN SEZON PERFORMANSINA ELEŞTİRİ

Mustafa Hekimoğlu’nun iki golle öne çıktığı maç, genç oyuncular için umut verdi. Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Mario Gomez’in ciddiyetlerinin takdir topladığı belirtilse de Ali Gültiken, “Keşke bütün sezon bu performansı izleseydik” şeklinde hayal kırıklığını dile getirdi. Genç yıldız Mustafa’nın olumlu katkısı, geleceğe dair umut yarattı.

DOĞAN’DAN RADİKAL DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISı

Beşiktaş’ın 3’üncülüğü bile kaçırması, ciddi sorunların varlığını gösteriyor. Fatih Doğan’a göre çözüm oldukça net: Kulüpteki “atıl yapı” ve sorunlu noktaların temizlenmesi gerekiyor. Takımda yer alan vasatlığın son bulması, gerekli transferlerin yapılmasını gerektiriyor. Camiada iki yüzlü duruşların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, “Radikal değişiklikler olmadan başarı hayal” dedi.

ÖZCAN’DAN SEMİH KILIÇSOY ÖNERİSİ

Beşiktaş, sezona Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 yenerek başlamışken, sezonu buruk bir şekilde kapatıyor. Semih Kılıçsoy’un performansındaki düşüş dikkat çekiyor. Gökmen Özcan, “Semih, Ümraniye’deki güç savaşlarından etkilendi ve temposunu kaybetti. Bodrum maçında sadece 18 dakika sahada kaldı. Ciro Immobile ile birlikte satılması iki taraf için de en iyisi” diyerek radikal bir öneride bulundu. Özcan, şampiyonluk hedefi için ilk 11’e 4 tane üst düzey oyuncunun, toplamda ise 8-9 transferin gerekli olduğunu vurguladı.