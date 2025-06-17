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Semih Kılıçsoy’a Leeds United Talip Oldu

BESİKTAŞ’IN GENCİ İNGİLTERE’DEN TALEP ALDI

Beşiktaş’ın genç golcüsü 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den beklenmedik bir ilgi oldu. TEAMtalk’ın verdiği bilgilere göre, Championship’te şampiyon olarak Premier Lig’e yükselen Leeds United, transfer için Türkiye’ye yöneldi. Teknik direktör Daniel Farke yönetimindeki İngiliz kulübü, Semih Kılıçsoy’u gelecek sezon kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

Habere göre, İngiliz kulübü golcü oyuncuyu uzun süredir dikkatle izliyor ve transfer için 21 milyon euro bütçe ayırmış durumda. Ayrıca, Leeds United’ın Semih Kılıçsoy’un yanı sıra Fulham’dan Rodrigo Muniz ve Union SG’den Noah Sadiki’yi de transfer etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Semih Kılıçsoy, bu sezon toplam 47 maçta görev aldı ve bu maçların 19’unda ilk 11’de sahaya çıktı. Bu süreçte 4 gol atıp 3 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergileyerek takımına katkıda bulundu.

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