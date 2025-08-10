Semih Saygıner Yarı Finale Yükseldi

SEMİH SAYGIGNER’İN YARI FİNAL YOLUNDASINDAKİ BAŞARISI

İstanbul’da, Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi NHCard PBA Charity Championship etabı çeyrek finalinde Koreli rakibi NS Kim’i setlerde 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Türk bilardo tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Saygıner, son olarak bu turnuvaya katıldı ve çeyrek finale kalmayı başardı.

KORELİ RAKİPLE DÜELLO

Usta bilardocu Semih Saygıner, NS Kim ile yaptığı maçta 3-1’lik bir skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Turnuvada, her 5 sayı ve üstü seriler için sponsor tarafından ihtiyaç sahibi insanlar ile ilgili çalışan bir vakfa gıda bağışı yapılıyor. 2025 yılı PBA Dünya Şampiyonu unvanına sahip olan Saygıner’in yarı finaldeki rakibi, gün içerisinde oynanacak diğer çeyrek final maçları sonrası belirli olacak.

YARI FİNAL TARİHİ BELİRLİ

Yarı final maçlarının 11 Ağustos pazartesi günü yapılması planlanıyor. Semih Saygıner’in turnuvadaki performansı, Türk bilardosunu uluslararası arenada temsil etmesi açısından büyük önem taşıyor.