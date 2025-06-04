Semih Topçu, Sporcuları Temsil Eden Başarılı

SEMİH TOPÇU’NUN BAŞARILI KARİYERİ

Türkiye’yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden milli sporcu Semih Topçu, Bursa’da çalıştığı spor salonunda skandala varan bir olay yaşadı. Birçok kişi, Semih Topçu’nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Semih Topçu kimdir? Semih Topçu kaç yaşında ve nereli? Vücut geliştirme ve badminton branşlarında uluslararası başarıları bulunan Topçu, sporculuk kariyerinde birçok vücut geliştirme şampiyonluğu ve badminton alanında altın madalya gibi önemli dereceler elde etti.

BİR SKANDAL VE MOBBİNG İDDİASI

Son olarak Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda eğitmen olarak görev alan Topçu, uzun süreli bir mobbinge maruz kaldığı iddialarında bulundu. İşletme sahibi Baki K., izinli olduğu bir günde Semih Topçu’yu telefonla arayarak salona gelmesini istedi. Milli sporcu bu isteği geri çevirdiğinde, hakaretlere maruz kaldı. Ardından tekrar spor salonuna çağrılan Topçu, silahlı tehdit ile karşılaştı ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, işletme sahibinin direktifleri doğrultusunda korumaları tarafından dakikalarca dövüldü.

Olay anında soğukkanlılığını koruyan ve metin duruşunu sergileyen milli sporcu, bu davranışıyla büyük takdir topladı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından gerçekleşen büyük tepki, spor camiasından ve vatandaştan Semih Topçu’ya gelen destek mesajlarıyla kendini gösterdi. Adli sürecin başlatıldığı ve mağdurun şikayetçi olduğu bildirildi.