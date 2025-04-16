Semler, Bitcoin Varlıklarını Artırmayı Planlıyor

ŞİRKETİN MENKUL KIYMET TEKLİFLERİ

Semler Scientific, sunduğu S-3 beyanında, toplam değeri 500 milyon dolara kadar olan menkul kıymetleri teklif etme ve satış planını öne çıkardı. Bu menkul kıymetlerin içine şirketin borç senetleri, adi hisseleri, birimleri ve garantileri dahil ediliyor. Semler, bu süreçten elde edeceği gelirleri genel kurumsal amaçları doğrultusunda kullanmayı ve özellikle Bitcoin alımlarına yönelmeyi hedefliyor. Bu gelişme, şirketin Bitcoin stratejisindeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

BITCOIN STRATEJİSİ VE VARLIKLAR

Semler Scientific, Mayıs 2024’te Bitcoin stratejisini benimsediğinden beri önemli miktarda kripto varlık biriktirdi. Şirket, şu anda yaklaşık 266 milyon dolar değerinde 3.192 BTC’ye sahip. Son Bitcoin alımını ise 11 Ocak ile 3 Şubat arasında, Bitcoin başına ortalama 101.616 dolarlık bir fiyatla gerçekleştirdi ve bu alım 871 BTC olarak kaydedildi. Şirket, toplam Bitcoin rezervlerini 280,4 milyon dolar ve Bitcoin başına ortalama 87.854 dolardan satın aldığını açıkladı. Ancak bugünkü Bitcoin piyasa fiyatına göre, şirketin Bitcoin varlıkları yaklaşık 14 milyon dolarlık gerçekleşmemiş bir zarar gösteriyor.

YATIRIM STRATEJİLERİ VE PAYLAŞIMLAR

Semler, dosyasında “Bitcoin varlıklarımızı uzun vadeli yatırımlar olarak görüyoruz ve Bitcoin biriktirmeye devam etmeyi bekliyoruz.” ifadesine yer veriyor. Şirket, sahip olmayı hedeflediği Bitcoin miktarı için belirli bir hedef belirlemediklerini ve ek alımları piyasa koşullarına bağlı olarak değerlendireceklerini de duyurdu. Buna ek olarak, Semler’in ayrı bir 8-K dosyası, ABD Adalet Bakanlığı ile 29,75 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Bu anlaşma, belirli cihazların pazarlama testlerinde Sahte İddialar Yasası (FCA) ihlallerine dair iddiaları çözüme kavuşturacak.

KREDİ ANLAŞMASI VE HİSSE FİYATLARI

Semler, kripto borsası Coinbase ile bir ana kredi anlaşması imzaladı. Bu, şirkete Bitcoin varlıklarını teminat olarak kullanarak nakit ve kripto varlıkları ödünç alma fırsatı sunuyor. Şirketin kurucusu ve başkanı Eric Semler, X platformunda “Prensipte bir anlaşmaya vardık, daha fazla BTC almak için heyecanlıyız!” şeklinde bir açıklama yaptı. Google Finance verilerine göre, şirketin hisseleri Salı günü yüzde 0,41 artışla 34,4 dolardan işlem gördü.