Şempanzeler Bitkilerle Yaralarını İyileştiriyor

ŞEMPANZELERİN ŞİFALI BİTKİLERİ KULLANMASI

Uganda’daki şempanzelerin yaralarını tedavi etmek için çeşitli şifalı bitkileri kullandığı gözlemlendi. Geçen yıl şempanzelerin kendi kendilerini tedavi etmek için bazı bitkileri arayıp yedikleri keşfedildikten sonra, bilim insanları bu kez hayvanların yaralanmalarla başa çıkma yöntemlerini incelemek amacıyla onları gözlemledi. Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları Budongo Ormanı’nda bir ekip ile çalışarak, şempanzelerin bitkileri ilk yardım amacıyla kullanmasını kaydetti ve filme aldı. Araştırmacılar, diğer bilim insanlarının on yıllık gözlemlerini inceleyerek şempanzelerin “ormanda ilk yardım” için kullandıkları farklı yöntemlerin bir katalogunu çıkardı.

PRİMATLARIN DOĞAL İLAÇ KULLANIMI

Araştırma ekibi, Frontiers in Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan çalışmanın, şempanzeler, orangutanlar ve goriller de dahil olmak üzere primatların sağlıklı kalmak için doğal ilaçlar kullanımı hakkında artan kanıtlara katkıda bulunduğunu belirtti. Araştırmanın lideri Elodie Freymann, “şempanzelerin vahşi doğada hastalandıklarında veya yaralandıklarında kendilerini tedavi etmek ve hijyen sağlamak için kullandıkları geniş bir davranış repertuvarı” olduğunu ifade ediyor. “Bunlardan bazıları burada bulunan bitkilerin kullanımını içeriyor. Şempanzeler bunları yaralarına sürüyor ya da bitkileri çiğniyor ve ardından çiğnenmiş malzemeyi açık yaraya uyguluyor.”

EMPATİ KAPASİTESİ VE GÖZLEMLER

Araştırmacılar, çok genç bir dişi şempanzenin bitki materyallerini çiğneyerek annesinin vücudundaki bir yaraya uygulama görüntülerini inceledi. Ayrıca, şempanzelerin akraba olmadıkları diğer hayvanların yaralarıyla ilgilendiklerine dair kayıtlar da buldular. Dr. Freymann, bunun heyecan verici olduğunu, çünkü “vahşi şempanzelerin empati kapasitesine sahip olduğuna dair kanıtlara katkıda bulunduğunu” belirtti. Ekip, Budongo’daki saha istasyonunda buldukları yazılı gözlemlerden bazılarını, 1990’lardan bu yana yerel saha personeli, araştırmacılar ve ziyaretçiler tarafından kaydedilen ilginç davranışları içeren bir defterden almıştı.

HİJYEN ALIŞKANLIKLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Defterde, yaralara yaprak sürme ve diğer şempanzelere uzuvlarına saplanan şeyleri çıkarmaları için yardım etme hikayeleri yer almakta. Şempanzelerin insanlara benzer hijyen alışkanlıkları da mevcut. Kitaptaki bir notta, bir şempanzenin dışkıladıktan sonra kendini silmek için yaprak kullandığı anlatılıyor. Araştırma ekibi, daha önce şempanzelerin yaralandıklarında arayıp buldukları ve yedikleri bitkileri tespit etmişti ve bu bitkilerden bazıları antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

DOĞAL İLAÇ YAKLAŞIMLARI VE GELECEK ARAŞTIRMALARI

Şempanzeler, bitki temelli tıp konusunda bilgiye sahip tek insan dışı primat değil. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, vahşi bir orangutanın yüzündeki bir yarayı iyileştirmek için çiğnenmiş yaprak kullandığı gözlemlendi. Bilim insanları, bu vahşi primat davranışını incelemenin ve şempanzelerin hastalandıklarında veya yaralandıklarında kullandıkları bitkiler hakkında daha fazla bilgi edinmenin yeni ilaç arayışlarına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Dr. Freymann, şempanze davranışları ve zekası hakkında daha fazla şey öğrenildikçe, “insanlar olarak doğal dünya hakkında ne kadar az şey bildiğimizi daha iyi anladığımızı” ifade ediyor. “Eğer bu ormanda yiyeceksiz ve ilaçsız kalsaydım, çok uzun süre hayatta kalabileceğimden şüpheliyim, özellikle de yaralansaydım ya da hastalansaydım. Ancak şempanzeler burada var olabiliyor çünkü buranın sırlarına nasıl erişeceklerini ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları her şeyi çevrelerinden nasıl bulacaklarını biliyorlar.”