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“Semra Demirelli’ye Kıskançlık Kurşunu: Saldırgan Kaçtı”

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Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263’üncü Sokak’ta gerçekleşti. Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabirlik yapan kız arkadaşı Semra Demirelli’nin evine gitti. Demirelli’nin annesinin de bulunduğu sırada, ikili arasında iddiaya göre ‘kıskançlık’ konusu yüzünden bir tartışma başladı. Bu esnada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli’ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralandı ve şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Semra Demirelli, hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

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