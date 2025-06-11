Semra Özdamar Gündem Oldu

SEMRA ÖZDAMAR’IN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan Hababam Sınıfı filminde “Semra Hoca” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Semra Özdamar, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi önemli isimlerle aynı projede yer alan Özdamar, filmdeki disiplinli öğretmen karakteriyle hafızalarda kalıcı bir iz bıraktı.

HAYRANLARI ŞAŞIRDI

68 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi, onu görenleri hayrete düşürüyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Semra Özdamar, tanınmakta güçlük çeken hayranlarına nostaljik anılar yaşatıyor. Hababam Sınıfı filminden sadece üç yıl sonra sinemayı bırakıp öykü yazarlığına yönelen Özdamar, Almanya’da hayatını devam ettiriyor. Geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile evli olduğu biliniyor.