Haberler

Semra Özdamar Gündem Oldu

SEMRA ÖZDAMAR’IN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan Hababam Sınıfı filminde “Semra Hoca” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Semra Özdamar, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi önemli isimlerle aynı projede yer alan Özdamar, filmdeki disiplinli öğretmen karakteriyle hafızalarda kalıcı bir iz bıraktı.

HAYRANLARI ŞAŞIRDI

68 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi, onu görenleri hayrete düşürüyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Semra Özdamar, tanınmakta güçlük çeken hayranlarına nostaljik anılar yaşatıyor. Hababam Sınıfı filminden sadece üç yıl sonra sinemayı bırakıp öykü yazarlığına yönelen Özdamar, Almanya’da hayatını devam ettiriyor. Geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile evli olduğu biliniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

New Generation Summit İstanbul’da Yapılacak

New Generation Summit, yapay zeka temalı etkinliği "AI & US" ile 12 Haziran'da İstanbul'daki Grand Pera'da kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Haberler

Çiçek, 10 Yıl Hapis Aldı

Mardin'de bir yaya geçidinde iki çocuğa çarpıp ölümlerine neden olan sürücünün indirimli hapis cezası istinaf tarafından yetersiz bulunarak bozuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.