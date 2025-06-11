Semra Özdamar’ın Son Hali Gündem Oldu

SEMRA ÖZDAMAR’IN YENİ HALİ GÜNDEM OLDU

Türk sinemasının önemli yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı filminde “Semra Hoca” karakterini canlandıran başarılı oyuncu Semra Özdamar, son haliyle dikkat çekti. Özdamar, Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi tanınmış isimlerle birlikte çalışmış ve öğrenciler tarafından sürekli zor durumda kalan disiplinli öğretmen rolüyle akıllarda yer etmiştir. 68 yaşındaki Özdamar’ın meydana çıkan son durumu, onu görenler tarafından büyük bir hayretle karşılandı.

DEĞİŞİMİ HAYRANLARI ŞAŞIRTTI

Yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Semra Özdamar’ı tanımakta zorlanan hayranları, nostaljik anılarını hatırlamak için adeta zaman yolculuğuna çıktı. Özdamar, Hababam Sınıfı filminde rol aldıktan sadece üç yıl sonra sinema kariyerine son verdi ve o tarihten itibaren öykü yazarlığına yöneldi.

ALMANYA’DA YAŞIYOR

Almanya’da yaşamını sürdüren Özdamar’ın geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile evlendiği biliniyor. Yıllarca gözlerden uzak bir hayat süren Özdamar’ın kariyeri ve yaşamı, Türk sineması tarihine önemli bir iz bıraktı.