Şemsi Bayraktar, Limon Fiyatını Büyütüyor

PAYLAŞILAN ÜRÜN FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı basın açıklamasında Mayıs ayındaki ürün fiyatlarındaki değişimleri ayrıntılı olarak ele aldı. Bayraktar, “Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün hem markette hem üreticide limon olurken, fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem üreticide sivri biber oldu” ifadelerini kullandı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en çok yüzde 283 ile sivri biberde görüldüğünü belirten Bayraktar, bu durumun ardından kuru soğan, kuru fasulye, nohut ve kuru incirin geldiğini vurguladı. Üretici fiyatları üzerinden örnek veren Bayraktar, “Üreticide 13 lira olan sivri biber 49 liraya, 5 lira olan kuru soğan 19 liraya, 33 lira olan kuru fasulye 105 liraya, 31 lira olan nohut 99 liraya, 170 lira olan kuru incir 515 liraya ve 12 lira olan kabak 35 liraya markette satıldı” dedi.

MARKETTEKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ VE ÜRÜNLER

Bayraktar, Mayıs ayında market fiyatlarındaki değişimlere de değinerek, “Market fiyatlarında 36 ürünün 17’sinde fiyat artışı, 19’unda ise fiyat azalışı görüldü” şeklinde bilgi verdi. Bu bağlamda, en fazla artış gösteren ürünlerin limon ve elma olduğunu belirten Bayraktar, “Limon ve elmadaki fiyat artışını yüzde 8 ile kuru üzüm, yüzde 6 ile kuru kayısı ve maydanoz takip etti” şeklinde sözlerine devam etti. Öte yandan, market fiyatında düşüş gösteren ürünler arasında sivri biber yüzde 49 ile başta gelirken, salatalık ve kabak gibi diğer sebzelerin de önemli azalışlar kaydettiğini aktardı.

ÜRETİCİ FİYATLARINDAN YEREL İKİLİK VE DEĞİŞİM

Açıklamalarına devam eden Bayraktar, Mayıs ayında üretici fiyatları açısından 28 ürün arasında 8’inde fiyat artışı olurken 13’ünde düşüş olduğunu ifade etti. En büyük fiyat düşüşü kaydeden ürünün yine sivri biber olduğunu belirten Bayraktar, “Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 53 ile kabak, yüzde 41 ile patlıcan, yüzde 36 ile kuru soğan izledi” dedi. Ayrıca limonun en fazla artış gösteren ürün olduğunu da kaydederek, bu ürünlerin arz-talep dengesizliğinin etkisiyle fiyatların değiştiğini açıkladı. Bayraktar, “Sivri biber, kabak, patlıcan, domates ve salatalıktaki fiyat düşüşü tarla üretiminin başlaması nedeniyle arzda yaşanan artıştan kaynaklandı” şeklinde eklemede bulundu.

GİRDİ FİYATLARINDAKİ ARTARDIŞ VE DİĞER ETKENLER

Başkan Bayraktar, girdi fiyatlarındaki artışları değerlendirirken, amonyum sülfat ve üre gübrelerinin fiyat artışını ortaya koydu. Bayraktar, “Mayıs ayında, Nisan ayına göre amonyum sülfat gübresi yüzde 4,9, üre gübresi yüzde 2,3 yükseldi” dedi. Elektrik fiyatlarının da yıllık bazda önemli artış yaşadığını belirten Bayraktar, bunun %47,08 oranında olduğunu ekledi. Aynı zamanda bu yükselişin üreticileri zor durumda bıraktığını da ifade etti.

DÜNYA SÜT GÜNÜ VE SÜT ÜRETİMİ

Bayraktar, 1 Haziran tarihinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından ‘Dünya Süt Günü’ olarak kutlandığını hatırlatarak, “İnsan beslenmesinde önemli bir protein kaynağı olan süt, hayvancılık sektörünün de en önemli ürünüdür” şeklinde konuştu. Türkiye’nin süt üretiminde önemli bir sıraya sahip olduğunu belirten Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının istikrarsızlık göstermesi nedeniyle üreticilerin zor durumda kaldığını dile getirdi.