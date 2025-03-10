“Sen Ağlama İstanbul” 8. Bölümde Final Yaptı

DİZİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

Star TV’nin beğenilen dizilerinden “Sen Ağlama İstanbul” hakkında kapsamlı incelemeler devam ediyor. Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu bir genç kadın olan Şehrazat’ın sevgilisi Ferhat ile birlikte mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesiyle yaşadığı dramı anlatıyor.

REYTİNG SONUÇLARI VE FİNAL KARARI

Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent’in bulunduğu “Sen Ağlama İstanbul”, reyting yarışında beklenen başarıyı sağlayamadı. Dizinin yayın günü değişikliği de izleyici ilgisini artırmaya yetmedi. Sonuç olarak, Sen Ağlama İstanbul dizisi 8. bölümünde final yapma kararı aldı.