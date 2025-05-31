Sena Düzgün’ün Ölümü Soruşturuluyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta ölü bulundu. Geçtiğimiz günlerde eve dönmeyen Sena Düzgün’ün ailesi, sabah saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. Annesinin durumu yetkililere iletmesi üzerine yapılan arama çalışmalarında genç kadının cansız bedeni bulundu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde Sena Düzgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Genç kızın daha önce intihar girişiminde bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR MEKTUP BIRAKTI

Sena Düzgün’ün, kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini belirttiği ve konum bilgisini paylaşarak “Cenazemi alın” mesajı gönderdiği iddia ediliyor. Ölüm anını kayda aldığı, Instagram hesabında intihardan bir gün önce, notlar kısmına “26.05 2025, Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri” yazdığı bildirildi. Düzgün’ün, üniversitede görevli bir akademisyen ile yasak ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiği öne sürüldü. İlişkinin sona ermesinin ardından bırakılan mektupta “Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak istemeyen evine gitsin, annem de dahil. Ve… Asıl mesele Ahmet, asla mezarıma gelmesin.” ifadeleri yer aldı.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMADA BULUNDU

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili mevcut bilgi kirliliğine dikkat çekerek asılsız iddiaların yayıldığını belirtti. Resmi makamların açıklamaları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Rektörlük, “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı nedeniyle bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliği mevcut olup asılsız söylenti ve iddialar paylaşılmaktadır. Konu Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından tahkik edilmektedir. Geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Üniversitemiz idaresi, süreci büyük bir hassasiyetle takip etmektedir. Süreç tamamlanmadan konuyla ilgili yapılan bütün açıklamalar manipülatif olmaktan öteye geçmeyecektir. Resmi makamlarca olay netliğe kavuşturulmadan yapılacak hiçbir açıklamaya, habere itibar edilmemesi ve öğrencimizin rûhâniyatının incitilmemesi adına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.” dedi.