Sena Yılmaz, Dünyada Şampiyonluk Kazandı

DÜNYA YILDIZLAR TEKVANDO ŞAMPİYONASI’NDA BİR ALTIN MADALYA
Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcumuz Sena Yılmaz, altın madalya kazanıyor. Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, Fujairah’daki organizasyonun üçüncü günü başarıyla tamamlandı.
SENA YILMAZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Kızlar 51 kiloda mücadele veren Sena, ABD’li rakibi Taylor Jo Gavin’i yenerek dünya şampiyonu unvanını elde ediyor. Bu başarı, Türkiye tekvandocuları için büyük bir gurur kaynağı oluyor.