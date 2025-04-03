Senato, Atkins’in SEC Adaylığını Onayladı

ABD SENATOSU BANKACILIK KOMİTESİ’NDEN ONAY GELDİ

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump tarafından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için önerilen Paul Atkins’in adaylığını kabul etti. Perşembe sabahı yapılan oylamada, komite tüm Demokrat üyelerin karşı oylarına rağmen 13’e 11 oyla Atkins’in adaylığının Senato Genel Kuruluna geçmesine karar verdi. Atkins’in SEC’in başına geçmesi, kripto para piyasaları için yeni ve daha dostane bir düzenleyici dönem başlatabilir.

ATKINS’İN ADAYLIĞI DESTEKLENDİ

Senato Bankacılık Komitesi, Trump’ın önerdiği Paul Atkins’in adaylığını çıkartma kararı aldı. Komite üyeleri kısa süre önce yapılan oylamada 13’e 11 oyla bu adaylığı onayladı ve tüm Demokrat üyeleri karşı oy kullandı. Komite Başkanı Tim Scott, “Eski bir SEC komiseri olan Paul Atkins, sermaye oluşumunu teşvik edecek ve dijital varlıklar için çok ihtiyaç duyulan netliği sağlayacaktır.” diyerek Atkins’in adaylığını destekledi. Scott, Atkins liderliğinde SEC’in temel misyonuna geri döneceğini ve piyasaların dünya genelinde takdir edilmeye devam edeceğini belirtti.

KRİPTO PARA PAZARLARI ÜZERİNDE ETKİ

Trump, Aralık ayında Atkins’i SEC başkanlığı için önerdi. 2009 yılında Patomak Global Partners adlı danışmanlık şirketini kuran Atkins, bankalar, kripto borsaları ve DeFi platformları gibi çok çeşitli müşterilere hizmet veriyor. Atkins, 2002-2008 yılları arasında George W. Bush döneminde SEC komisyon üyesi olarak görev yapmıştı. Eski Başkan Gary Gensler’in görevini bırakmasının ardından SEC, kripto para birimlerine yönelik tavrını değiştirmeye başladı. Gensler, dijital varlık endüstrisine karşı daha dikkatli bir yaklaşım sergiliyordu. Ocak ayında Gensler’in ayrılmasının ardından SEC, kripto muhasebe rehberini iptal etti, büyük kripto endüstrisi oyuncularına karşı yaptırım eylemlerini durdurdu ve kripto görev gücü oluşturdu.

Warren’DAN ELEŞTİRİLER

Geçtiğimiz hafta yapılan adaylık duruşmasında Atkins, dijital varlıklar için bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı “en önemli öncelik” olarak belirleyeceğini ifade etti. Ancak, önde gelen Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Atkins’i çökmüş kripto borsası FTX ile bağlantıları ve Trump’ın memecoin’i ile olası çıkar çatışmaları dolayısıyla sert bir dille eleştirdi. Çeşitli haberlere göre, FTX, Patomak Global Partners’ın müşterisiydi ve bu şirket 2022’nin başlarında FTX’e danışmanlık hizmeti vermekteydi. FTX, 2022 sonlarında iflas başvurusunda bulunmuş, CEO Sam Bankman-Fried ise Kasım 2023’te yedi ayrı suçtan mahkûm olmuştu. Warren, “Atkins, hükümet sonrası kariyerini CEO Sam Bankman-Fried gibi milyarder dolandırıcıların daha da zenginleşmesine yardımcı olarak geçirdi.” şeklinde konuştu.