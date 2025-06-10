Senato’da Stablecoin Yasası Oylanacak

STABLECOIN DÜZENLEMESİ İÇİN TARİHİ GÜN

Senato çoğunluk lideri John Thune, stablecoin düzenlemesi kapsamında GENIUS Yasası’nın çarşamba günü oylanacağını açıkladı. Yasa yürürlüğe girdiğinde, stablecoinlerin tamamen ABD doları ile desteklenmesi zorunluluğu getirilecek. Bunun yanı sıra, piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetim gerekliliği de öngörülüyor. Kripto alanındaki uzmanlar, bu gelişmeyi ABD’nin ilk kapsamlı dijital para yasası olarak değerlendiriyor.

KAPSAMLI DÜZENLEME YOLDA

Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto para düzenlemesine dair önemli bir adım atılıyor. Senato çoğunluk lideri John Thune’nin duyurduğu bu gelişme ile stablecoin piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme getiren GENIUS Yasası’nın oylama süreci başlıyor. Geçtiğimiz ay 66-32 oyla ilerleyen yasa tasarısı, kripto para sektöründe uzun süredir beklenen yasal çerçeveyi oluşturacak. GENIUS Yasası, “Amerika Stablecoin Yenilikçiliği Rehberlik Yasası” olarak biliniyor ve stablecoinlerin tamamen ABD doları veya benzeri yüksek likiditeye sahip varlıklarla desteklenmesini zorunlu kılıyor. Bu gereklilik, piyasa içerisinde faaliyet gösteren tüm stablecoin ihraççılarını kapsayacak.

BÜYÜK İHAÇÇILARA DENETİM ZORUNLULUĞU

Yasa tasarısı, piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetim şartı getiriyor. Bu uygulama, büyük ölçekli stablecoin operasyonlarının şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmayı hedefliyor. Uluslararası firmalar için özel düzenlemeler de dikkat çekiyor. Bu şirketlerin, suç varlıklarına el koyma ve dondurma gibi yasal süreçlere uyum sağlamak amacıyla gerekli teknolojik altyapıya sahip olmaları gerekiyor. Kripto sektörü temsilcileri, bu durumu “tarihi bir zafer” olarak tanımlıyor.

Geçtiğimiz ayki oylamada Senato’da 66-32 gibi güçlü bir destekle tartışma sınırlandırması sağlanan tasarı, şimdi final oylaması aşamasına geldi. Bitwise CIO’su Matt Hougan, yatırımcılarına gönderdiği notta “Politikacılar Washington’da doğru olanı yaptı” şeklinde ifade kullanıyor. Hougan, “Tavuklarımı saymak istemiyorum henüz çıkmadan ama yaza kadar ABD’de geçirilecek ilk tam teşekküllü kripto mevzuatına sahip olacağımız görünüyor” şeklindeki değerlendirmesini yapıyor. Yaklaşan oylama sürecinde tasarının ilerlemesi için en az 60 oya ihtiyaç duyuluyor. Bu barajın aşılması durumunda yasanın hızlı bir şekilde geçişi mümkün hale gelecek.