Senato, GENIUS Yasası’nın nihai oylamasına hazırlanıyor

GENIUS YASASI NİHAİ OYLAMAYA HAZIRLANIYOR

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, stablecoin piyasasını düzenlemeye yönelik GENIUS Yasası için nihai oylama sürecine yaklaşıyor. Kripto para sektörü ve küresel finans açısından büyük önem taşımış olan tasarı, kritik bir usul oylamasını başarıyla geçmiş durumda. ABD Kongresi, değeri itibari para birimlerine sabitlenmiş dijital varlıklar olarak bilinen stablecoin’ler için kapsamlı bir düzenleyici şemayı hayata geçirmeyi amaçlayan bu önemli yasa tasarısını oylamaya sunmaya hazırlanıyor.

Kritik Oylama Sonuçları

GENIUS Yasası, Senato’da gerçekleştirilen ön oylamada, bazı Demokrat senatörlerin Cumhuriyetçi çoğunluğa katılmasıyla 30’a karşı 68 oyla kabul edildi. Bu, tasarının nihai oylama öncesinde değişikliklere açık olduğuna işaret ediyor. Yasanın Senato’da onaylanması halinde, bir sonraki aşama Temsilciler Meclisi olacak. Sektör temsilcileri, düzenlemenin piyasaya getireceği netlik konusunda vurgu yaparken, yasayla beraber ortaya çıkabilecek potansiyel riskler hakkında da kaygılar dile getiriliyor.

Eleştiriler ve Öneriler

Tasarının en ciddi eleştirileri, stablecoin ihraç etme yetkisine sahip kuruluşların kendi çıkarlarını gözeterek hareket etme olasılığına karşı yeterli güvenlik önlemi sunmadığı yönünde. Senatör Elizabeth Warren gibi muhalefet eden isimler, yasayı suistimallere kapı aralayabileceği endişesiyle eleştiriyor. Bu tür endişeleri gidermek amacıyla, seçilmiş yetkililer ve ailelerinin stablecoin çıkarmasını engelleyecek bir maddenin tasarıya eklenmesi gündeme geliyor.

İzleme ve Düzenleme Zorunlulukları

Eğer yasa kabul edilirse, stablecoin çıkaran kurumların ABD hükümetine kaydolması zorunlu olacak. Bu kurumlar, ihraç ettikleri dijital varlıkları bire bir oranında rezervlerle desteklemek, düzenli denetimlerden geçmek ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) kurallarına uymak zorunda kalacak. Piyasa uzmanları, bu adımların geleneksel finans ile Blockchain tabanlı sistemler arasında önemli bir köprü kurabileceğini belirtiyor.

Dolar Destekli Stablecoinlerin Geleceği

OKX US Üst Yöneticisi Roshan Robert, yasanın lisanslı inovasyonu teşvik ettiğini ve merkezi ile merkeziyetsiz sistemler arasında birlikte çalışabilirlik için gerekli temel oluşturduğunu belirtiyor. Düzenlemenin, dolar destekli stablecoin’ler aracılığıyla ABD dolarının küresel finans sistemindeki gücünü pekiştirme potansiyeli bulunuyor. Güncel verilere göre, toplam stablecoin piyasa değerinin yüzde 86,4’ü, dolara endeksli varlıklar olan Tether (USDT) ve Circle (USDC) tarafından oluşturuluyor. Douro Labs CEO’su Mike Cahill ise, ABD’nin bu alandaki doğru adımları atması durumunda sadece kripto piyasasına liderlik etmekle kalmayacağını, aynı zamanda gelecekteki küresel finansal sistemi de şekillendireceğini vurguluyor.