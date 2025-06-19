Senatör Chuck Schumer, Kongre’yi Bilgilendirdi

ŞUMER İRAN İÇİN GİZLİ BRİFİNG TALEP ETTİ

Senatör Chuck Schumer, Washington’da düzenlediği basın toplantısında, İran’a yönelik artan askeri ve diplomatik gerilimlerin ışığında Kongre üyelerinin doğrudan bilgilendirilmesini istemiş. Schumer, “İran konusunda ciddi ve çok yönlü gelişmeler yaşanıyor. Tüm senatörlerin kapsamlı ve güvenlik hassasiyetine uygun bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor” diye belirtmiş.

GİZLİ BRİFİNGİN DETAYLARI

Schumer’in yardımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek brifing yalnızca senatörlerin katılımına açık olacak ve ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli bir şekilde gerçekleştirilecek. ABD yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetleri, bölgedeki vekil gruplara verdiği destek ve ABD üslerine yönelik artan tehditler sebebiyle son zamanlarda askeri ve diplomatik alarm seviyesini yükseltmiş durumda.

KONGRE’DE İRAN’A YÖNELİK ARTAN DUYARLILIK

Bu durum, Kongre’de de önemli bir yankı bulmakta. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin büyük çoğunluğu, İran konusundaki gelişmelerin daha sıkı şekilde denetlenmesini talep ediyor. Gizli oturumda, Pentagon yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden (ODNI) üst düzey yetkililerin senatörlere bilgi vermesi bekleniyor.

BRİFİNGİN GÜNDEMİ

Toplantının gündeminde, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, İsrail’le İran arasında yaşanan son çatışmalar, ABD üslerine yönelik tehditler ve Tahran’ın diplomatik pozisyonuna dair detayların yer alması öngörülüyor.