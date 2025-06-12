Senatör Padilla, Basın Toplantısında Keldı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e Los Angeles’taki protestoları değerlendirdiği basın toplantısında soru sormaya çalışırken olaylar gelişti. Padilla, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yüzüstü yere yatırılarak kelepçelendi. Olay esnasında çevredeki izleyiciler tarafından çekilen görüntülerde, Padilla’nın güvenlik görevlisine “Ben Senatör Alex Padilla, bakana sorularım var” dediği ve ardından “Çekin ellerinizi” ifadesini kullandığı duyuldu. Daha sonrasında Padilla’nın kelepçelenmiş bir şekilde yere yatırıldığı anlar kaydedildi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİLER YAĞDI

Padilla’ya yönelik bu müdahale, her iki partiden milletvekilleri tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldı. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, Kongre Binası’nda gazetecilere yaptığı açıklamada bu müdahaleyi “yanlış” ve “iğrenç” bir durum olarak tanımladı. Ayrıca, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada olayı kınamanın yanı sıra, “Az önce midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir ABD senatörünün tartaklanması. Neler olup bittiğine dair acil cevaplara ihtiyacımız var” dedi.