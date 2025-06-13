Senatör Padilla, Ters Kelepçe Takıldı

Olay, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Los Angeles’taki protestolarla ilgili düzenlediği basın toplantısı sırasında meydana geldi. Kaliforniya Senatörü Alex Padilla’nın soru sorması engellendi. Güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarılan senatör, yere yatırılarak “Ellerinizi üzerimden çekin” dediği sırada, yeleklerinde FBI ibaresi bulunan görevliler tarafından “ters kelepçe” takıldı.

SENATÖR SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kısa süre içinde Senatör Padilla’nın serbest bırakıldığı ve Kristi Noem ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Yaşanan durum, hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerden büyük tepki aldı. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, senatodaki konuşmasında “Bir ABD Senatörünün tartaklanması mide bulandırıcı” ifadesini kullandı ve olayla ilgili izahat talep etti.