Dünya

Senatör Padilla, Ters Kelepçe Takıldı

senator-padilla-ters-kelepce-takildi

Olay, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Los Angeles’taki protestolarla ilgili düzenlediği basın toplantısı sırasında meydana geldi. Kaliforniya Senatörü Alex Padilla’nın soru sorması engellendi. Güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarılan senatör, yere yatırılarak “Ellerinizi üzerimden çekin” dediği sırada, yeleklerinde FBI ibaresi bulunan görevliler tarafından “ters kelepçe” takıldı.

SENATÖR SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kısa süre içinde Senatör Padilla’nın serbest bırakıldığı ve Kristi Noem ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Yaşanan durum, hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerden büyük tepki aldı. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, senatodaki konuşmasında “Bir ABD Senatörünün tartaklanması mide bulandırıcı” ifadesini kullandı ve olayla ilgili izahat talep etti.

ÖNEMLİ

Dünya

Hindistan’daki 11-A Mucizesi! Uçaktan Kurtuldu

Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya giden yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim alanına düştü. Kazada 240'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, tek kurtulan ambulansta bulundu.
Gündem

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu Görüşmesinin Detayları Açıklandı

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bana sahip çık, küçükler hata yapar, büyükler affeder" ifadelerini kullandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.