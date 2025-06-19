Senatör Sanders, Netanyahu’yu eleştirdi

BERNIE SANDERS’IN NETANYAHU ELEŞTİRİLERİ DEVAM EDİYOR

Yahudi kökenli ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Irak savaşı sırasında yaptığı hataları hatırlatmaya devam ediyor. Sosyal medyada gerçekleştirdiği açıklamada, Netanyahu’nun 2002 yılında ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Netanyahu, bu konuşmasında, “Saddam’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Saddam rejimini ortadan kaldırırsanız, bunun muazzam olumlu yankıları olur” demişti. Sanders, bu açıklamaların “yanlış” olduğunu ve “çok yanıldığını” ifade etti.

IRAK SAVAŞI SONUÇLARI TARTIŞILIYOR

Sanders, ABD’nin 2003 yılında İngiltere ile birlikte oluşturduğu uluslararası koalisyon ile Irak’a müdahalesinin sonuçlarına dikkat çekti. Bu savaşın sonucunda, “4 bin 492 Amerikalı askerin hayatını kaybettiğini, 32 binden fazla yaralı olduğunu ve yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir maliyete neden olduğunu” belirtti. Ayrıca, bu trajik savaşın “yüzbinlerce Iraklı sivilin de kurbanı olduğunu” dile getirdi.

ABD SAVAŞINA DAHİL OLMAMALI

Sanders, Netanyahu’nun İran’a yönelik askeri operasyonlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Netanyahu Irak savaşı konusunda yanılmıştı. Şimdi de İran konusunda yanılıyor. Amerika, Netanyahu’nun İran’a karşı başlattığı bu savaşa karışmamalı” şeklinde konuştu. Sanders bu açıklamalarla, ABD yönetimine savaşa karşı bir mesaj gönderdi.