Senatör Sanders, Netanyahu’yu Suçladı

BERNIE SANDERS’DAN NETANYAHU’YA SUÇLAMALAR

ABD’li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya aracılığıyla yaptığı bir paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereleri sabote etmekle itham etti. Sanders, “Netanyahu, İran’a saldırarak bu savaşı başlattı. İran’ın baş nükleer müzakerecisi Ali Shamkhani’ye suikast düzenledi ve ABD-İran arasındaki nükleer müzakereleri kasten sabote etti” dedi.

ASKERİ VE MALİ DESTEK UYARISI

Senatör Sanders, ABD’nin Netanyahu’nun öne sürdüğü bu yeni savaşta yer alması gerektiğini ifade ederek, “ABD, Netanyahu’nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemelidir” açıklamasını yaptı.