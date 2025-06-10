Şenay Aybüke Yalçın Anma Töreni Düzenlendi

BİR ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Batman’ın Kozluk ilçesindeki PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı. İlk görevinde sadece 7 ay çalışan Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017’de karne dağıttıktan sonra evine dönerken teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve hastanede şehit olmuştu. Anma töreni, memleketi Osmancık’taki kabri başında gerçekleştirildi.

ŞEHİT YALÇIN’IN AİLESİ VE KATILIMCILAR

Törene, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve öğrenciler katıldı. Şehadetinin 8. yılı dolayısıyla okutulan 8 hatim için dua edildi. Ayrıca Aybüke öğretmenin mezarı çiçeklerle süslenip sulandı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Baba Sadık Yalçın, “Kızımın vefatının üzerinden 8 yıl geçti, ama aile olarak hâlâ üzgünüz” diyerek duygularını ifade etti.

TÜRK MİLETİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Türkiye’de Aybüke öğretmen gibi yaklaşık 200 öğretmenin şehit olduğunu belirten Yalçın, “Aybüke öğretmen gibi akla gelenler Necmettin Yılmaz, Dilay Turan Kerman ve Neşe Alten kardeşimiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Yattıkları yer nur, mekanları cennet olsun. İnşallah Peygamber Efendimize komşu olurlar” sözlerini kullandı. Şehit ailesi, Türk milletinin kendilerine olan sevgisinden dolayı mutlu olduklarını, “Müslüman Türk milleti gerçekten necip bir millet” dedi.

EĞİTİMCİLERDEN VE BELEDİYE BAŞKANINDAN VURGU

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aybüke öğretmenin “Ben öğretmen oldum” sevinciyle ilk görev yerinde şehit olduğunu hatırlatarak, onun Türk milletinin gönlünde özel bir yer edindiğine dikkat çekti. “Onun gerçekleştirmek istediği idealleri, yarım kalan hayallerini yine onun gibi kıymetli öğretmen arkadaşlarımız gerçekleştirecek” dedi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyerek, Aybüke öğretmenin hatırasını yaşatmak için adını park ve binalara verdiklerini açıkladı.

ÖĞRENCİLERDEN DİLEKLER

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri Zeren Yonar ve İpek Akyürek, Aybüke öğretmenle empati kurarak onun gibi biri olmak istediklerini, onun izinden gideceklerini ifade etti.