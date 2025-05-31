Haberler

“Senden Daha İyisini Duyana Kadar” Akımı Popülerleşti

SOSYAL MEDYA’DA YENİ TREND

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımı, sosyal medya platformlarında son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Birçok programda ünlü isimlere bu ilginç soru yöneltilmeye başladı.

NURGÜL YEŞİLÇAY’DAN ESPRİLİ YANIT

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bu akımı esprili bir dille tiye aldı. Yeşilçay, taze fasulye ayıklarken bir yandan da kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Yerli ve yabancı birçok ünlü ismin izlediği bu video, Yeşilçay’ın yüz ifadeleri ve tepkileriyle dikkat çekti.

VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ünlü oyuncunun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video, defalarca kez izlendi ve büyük bir etkileşim aldı. Bu trend, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak dikkat çekmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Al Duhail, Ziyech ile yollarını ayırdı

Al-Duhail, 30 Ocak'ta transfer ettiği Hakim Ziyech'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Ziyech, kulüple 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Haberler

Konak Pilot İlçesi Uyuşturucu ile Mücadele!

İzmir'de bağımsızlık seferberliği projesi başlatıldı. İçişleri Bakanı, uyuşturucuyla mücadelenin sokaklarda sürdürüleceğini açıkladı. 6 bin 897 operasyon yapıldı, 2 bin 708 kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.