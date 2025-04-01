Sendika Başkanı Mehmet Aküzüm Üyelerle Bayramlaştı

SENDİKA ÜYELERİYLE BAYRAMLAŞMA

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, bayramın ilk gününden bu yana sendika üyeleriyle buluşarak bayramlarını kutlamaya devam ediyor. Bu tür buluşmalar, sendika üyeleri arasında dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

EMEKÇİLERİN ÖNEMİNE VURGU

Mehmet Aküzüm, üyelerinin her birinin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, “Emekçi arkadaşlarımızla görev yaptıkları yerlerde bir araya gelip bayramlaşıyoruz. Herkese görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Kendilerinin ve ailelerinin bayramlarını bir kez daha kutluyorum. Aileleriyle nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, sendikanın üye dayanışmasını güçlendirecek bir anlayışı sergiliyor.