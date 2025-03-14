Sendika İşçilerinden Muğla Belediyesinde Protesto

İŞÇİLERDEN BAŞKAN ARAS’A SLOGANLI KARŞILAMA

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi. Salona gelen işçiler, sık sık sloganlar atarak durumu gerginleştirdi. Bu durum, Başkan Ahmet Aras’ın kürsüdeki konuşmasını başlatmasını zorlaştırdı.

MEDYA GÖREVİNE SALDIRI

Salonda bulunmakta olan yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural’a sendikacılar, önce sözlü bir saldıra gerçekleştirdi. Ardından, erkek sendika üyeleri arasında kalan genç kadın muhabire, işçilerden bir kadın tarafından fiziki bir saldırıda bulunularak boğazı sıkıldı.

TAŞKINLIKLAR ÖNCE SLOGAN SONRA BARETLE DEVAM ETTİ

Sendika üyesi işçiler, salondaki taşkınlıklarını baret atma seviyesine kadar çıkardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Yiğit’e ve Başkan Aras’ın bulunduğu kürsüye de baret attılar.