Sendika, İşten Çıkarılanı Destekliyor

GEMLİK LİMANINDA İŞÇİ DESTEK GÖSTERİSİ

Liman İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Ahmet Göral ve sendika üyeleri, Rodaport’ta işten atılan Hüseyin Öztürk’e destek vermek amacıyla limanda toplandı. Göral, Gemlik limanında işin durduğunu duyurdu.

İŞÇİ DİRENİŞİ BAŞLADI

Liman İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Ahmet Göral, işten çıkarılan Hüseyin Özkurt ile birlikte Gemlik limanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Göral, işin durduğunu belirterek, sendikanın yetkili sendika olduğuna dikkat çekti. “Rodaport limanında 1 yıldır sendikal örgütlenme süreci yaşıyorduk. Bugün itibarıyla işletmenin süreci baltalamak adına bir arkadaşımızı işten çıkardılar. İçeride taşeron grupları çalıştırmaya başladılar. İçerideki arkadaşlarımız işi kestiler. Biz de burada nöbetteyiz. Burada bir işçi direnişi söz konusudur. İnsanların sendikal örgütlenmesini çekemeyen bir işletme söz konusudur. Bu hamle bizleri üzmektedir. İşten çıkarılan arkadaşımızın işe geri alınmasını istiyoruz. İşletmenin sendikal süreci baltalamamasını istiyoruz. Biz bakanlık tarafından olumlu yetkiyi aldık. İşletme sadece süreci uzatmaktadır” şeklinde konuştu.