Sendikaların 1 Mayıs Hazırlıkları Devam Ediyor!

ETKİNLİKLER FARKLI ŞEHİRLERDE DÜZENLENİYOR

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenliyor. Geçen yıl “Vergide Adalet” temalı programını Bursa’da gerçekleştiren TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs’ta İstanbul Kartal Meydanı’nda yer alacak. TÜRK-İŞ, gelir vergisi gibi çalışma hayatının sorunlarını dile getirecek.

HAK-İŞ RİZE’DE DAYANIŞMA GÖSTERECEK

Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlayan HAK-İŞ, bu yıl ÇAYKUR işçileriyle dayanışmak amacıyla Rize’de kitlesel bir program planlıyor. Etkinlikte işçilerin yaşam koşulları ve Gazze’deki insani kriz gibi çeşitli konular gündeme getirilecek. Ayrıca, DİSK ve KESK de İstanbul’da birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütüyle ortak kutlama geleneğini sürdürecek.

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN ANKARA’DA BULUŞACAK

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ise 1 Mayıs’ı Ankara’da ayrı meydanlarda kutlayacak. Memur-Sen Anıtpark’ta, Türkiye Kamu-Sen ise Kolej Meydanı’nda program düzenleyecek.

1 MAYIS’IN TARİHÇESİ VE RESMİ TATİL İLANI

1 Mayıs, işçilerin günlük çalışma sürelerine karşı küresel dayanışma mücadelesinin bir sonucu olarak doğmuştur ve birçok ülkede “Emek Bayramı”, “İşçi Bayramı” gibi farklı adlarla resmi olarak kutlamaktadır. 1890’lı yıllara dayanan bu bayram, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911 yılında Selanik’te kutlandı; İstanbul’daki ilk kutlama ise 1912 yılında gerçekleşti. Osmanlı döneminin ardından Cumhuriyet döneminde, 1 Mayıs 1922’de Ankara’da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923’te ilk kez yapıldı. Milli Güvenlik Konseyi tarafından 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.