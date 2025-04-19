Sendikalı Kamu Personeli Sayısı Yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu personelinin sendikalı sayısının 2002’de 650 binken bugün 2,3 milyona ulaştığını belirtti. Kamuda sendikalaşma oranının da 2002’de yüzde 50’den yüzde 75,2’ye çıktığını ifade etti. Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet’ Uluslararası Kongresi’ne 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacı katıldı. Kongre, Memur-Sen Genel Merkezi’nde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇALIŞMA HAYATI VE ULUSLARARASI DENEYİMLER

Programda konuşan Işıkhan, çalışma hayatı konusunda uluslararası deneyimlerin paylaşımının önemine dikkat çekti. Dijital çağın hayatın her alanını nasıl dönüştürdüğünü vurgulayan Bakan, “Emek, alın teri, üretim ve sosyal adalet gibi kavramlar, insanlık tarihinin ortak değerleri arasında yer alıyor. Sosyal adaletin teminatı olan sosyal devlet anlayışımızda bu değerler önemli bir yere sahip.” dedi.

TOPLUMSAL DİYALOGDA İLERLEME

Bakan Işıkhan, çalışma hayatında karşılaşılan sorunların çözümünde sivil toplum örgütleri ve sendikaların büyük rol oynadığını belirtti. “Son 23 yılda sosyal diyalogda önemli ilerlemeler kaydettik. Kamu personeli, hükümetimizin öncelikli çalışmaları arasında yer alıyor.” açıklamalarında bulundu. Ayrıca, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak için mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi.

SENDİKAL HAKLARDA GELİŞİM

Işıkhan, son 23 yılda sendikal haklar ve özgürlüklerde önemli düzenlemeler yaptıklarını ifade etti. “Sendikalı kamu personeli sayımız 2002’de 650 bin iken bugün 2,3 milyona ulaşmıştır. Kamuda sendikalaşma oranı da yüzde 75,2’ye çıkmıştır.” diyerek, çalışanların haklarının geliştirilmesi adına yapılan adımları anlattı.

HATALI RAPORLARA DİKKAT

Bakan, Türkiye’nin çalışma hayatı ile ilgili olumsuz bilgilere yer veren raporların dikkate alındığını ve bunun haksızlık olduğunu vurguladı. “1 Mayıs resmi tatil ilan eden ve sendikal hakların önündeki engelleri kaldıran bir ülke olarak Türkiye, çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında yer alamaz.” dedi.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Işıkhan, Türkiye’nin sadece kısa vadeli hedeflerle değil, yüzyıllık bir vizyonla hareket ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin hak ve adalet kavramlarının yeniden tesisine öncülük edeceğini ifade etti ve Filistin’deki kardeşler için dua etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.