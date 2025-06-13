Şendul Şaban, Ekrana Bağlar Eğlence

ŞENDUL ŞABAN FİLMİ TELEVİZYONDA!

İzleyicileri ekrana çeken Şendul Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarıyla buluşuyor. Bu nedenle, Şendul Şaban’ı izleyecek olanların merak ettiği konular arasında Şendul Şaban’ın hikayesi, oyuncu kadrosu ve özeti bulunuyor. Şaban ve Ali, bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Patronlarından zam talep ettikleri için işten atılıyorlar. Uzun süre iş bulmaya çalışsalar da başarılı olamıyorlar. Necla, Şaban’a kadınların iş bulmada daha avantajlı olduğunu söyleyerek aralarında bir iddia başlatıyor. Necla, ertesi gün bir sekreter olarak işe başlıyor. Böylece, evdeki roller değişiyor; Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı haline geliyor. Ancak, çift Necla’nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuz oluyor.

ŞENDUL ŞABAN’IN OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Nevra Serezli, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Ayten Erman, Ayben Erman, Hikmet Gül, Hikmet Karagöz, Hüseyin Kutman, Renan Fosforoğlu, Nermin Denizci, Ahmet Açan, Salih Karadeniz, Hidayet Erdinç ve Orhan Çoban gibi isimler yer alıyor. 1985 yılında izleyiciyle buluşan Şendul Şaban, Komedi türünde önemli bir yer edinmiştir.

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ MEKANLAR

1985 yapımı Şendul Şaban filminin çekimleri İstanbul’un Beyoğlu, Cihangir, Bakırköy ve Sarıyer Yeniköy gibi yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu mekanlar, filmin atmosferine önemli katkı sağlıyor.