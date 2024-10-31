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Senegal Cumhurbaşkanı Ankara’yı Ziyaret Etti

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ERDOĞAN, SENEGAL CUMHURBAŞKANI’NIDAN RESMI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye’yi Beştepe’de düzenlenen resmi törenle karşıladı. Türkiye ile Senegal arasında toplamda dört anlaşma imzalandı. İki lider, gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın toplantısı düzenliyor.

İKİ LİDERDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Ülkemize bu ilk resmi ziyareti dolayısıyla kendisine ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik ediyorum.” dedi. Erdoğan, Senegal’in Batı Afrika’da Türkiye’nin en sıkı ilişkilerde bulunduğu ülkelerden biri olduğunu vurguladı ve “İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık.” şeklindeki ifadesiyle iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti.

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