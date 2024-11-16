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“Senegal’de Erken Seçim Planları”

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ERKEN SEÇİM KARARI

Senegal, nisan ayında Cumhurbaşkanını seçtikten sonra, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ın Ulusal Meclisi eylülde feshetmesiyle erken genel seçime gitme kararı aldı. Bu erken seçim hamlesinin arkasında, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall’in koalisyonunun sağladığı mutlak çoğunluk ile PASTEF lideri Başbakan Ousmane Sonko arasında meydana gelen yürütme krizini çözme amacı bulunuyor.

MECLİSDEKİ SIKINTILAR

Yaklaşık 7 aylık süreçte, Ulusal Meclis ile Başbakan Sonko arasında yaşanan gerilimlerin meclisin işleyişini olumsuz yönde etkilediği biliniyor. Bu durum, meclis çalışmalarını neredeyse durma noktasına getirdi. Erken seçim kararı, siyasi istikrarsızlık ve tartışmaların sona erdirilmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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