Senegal’de Galatasaray Coşkusu Yaşandı

GALATASARAY TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Senegal’de yaşayan Galatasaray taraftarları, takımlarının 25. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen etkinlikte elçilik binasına 30 metrelik Galatasaray bayrağı asıldı. Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şarkılar söyledi, dans etti.

COŞKU DOLU ANLAR

Büyükelçi Sağman, Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu kutladıklarını belirterek, “Bu coşkuyu birlikte paylaşmak çok güzel. Büyükelçiliğimizi sarı kırmızı renklerle donattık. Senegal’den tüm Galatasaray’a kucak dolusu sevgiler yolluyoruz.” dedi. Galatasaray Kongre Üyesi ve iş insanı Aşkın Demir, kutlama için büyükelçilik bahçesini açan Sağman’a teşekkür ederek, “Geçen sene şampiyonluğumuzu Senegal’in en büyük heykelinin önünde kutlamıştık. Bu sene de kendi evimizde, büyükelçiliğimizin bahçesinde kutluyoruz. Dursun Başkanın da dediği gibi diğerleri 4 yıldızı takamadan Galatasaray 5 yıldızı taktı. İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız. Avrupa’da tekrar başarılı günler göreceğiz.” diye konuştu.

BÜYÜK ONUR VE CEO GÖRÜŞLERİ

Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük, “Şampiyonluğumuzu dünyanın bir ucunda, kıtaların ötesinde Türk toprağında, büyükelçiliğimizde kutlamak bizim için büyük bir onur. Galatasaray’a tüm gönül verenlerle 5. yıldızımızı kutladık. Çok mutluyuz.” açıklamasında bulundu. “Musti Kusti” olarak tanınan Senegalli sosyal medya fenomeni Moustapha Ndiaye, Galatasaray’ın çocukluk aşkı olduğunu vurgulayarak, tatil için bulunduğu Dakar’da şampiyonluk kutlamasına denk geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Taraftarlardan Muhammed Burak Kutluğ ise, “5. yıldızımız hayırlı olsun. Uzakta olsak da kalbimiz her zaman Galatasaray ile beraber.” dedi.