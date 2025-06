Senegalli Futbolcular Dostluk Maçı Yaptı

SENEGALLİ FUTBOLCULAR DOSTLUK MAÇI OYNADI

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Senegalli futbolcular, Senegal Maarif Okulu öğrencileriyle bir dostluk maçı gerçekleştirdi. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Temsilcisi Enes Yörük’ün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Senegal’in başkenti Dakar’daki Yoff Stadyumu’nda yapıldı. Maçı, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ile Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri izledi.

ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR

Maçın ardından bir konuşma yapan Büyükelçi Sağman, bu tür faaliyetlerin iki ülke halkı arasında daha güçlü bağlar oluşturmada önemli olduğunu belirtti ve TMV ekibine teşekkür etti. TMV Senegal Temsilcisi Yörük de, TMV’nin eğitim alanındaki katkılarının yanı sıra kamu diplomasisi çerçevesinde spor ve kültürde köprüler kurduğunu ifade etti. Maçta Kasımpaşa SK’nın oyuncusu Mamadou Fall, Gaziantep FK’nın Badou Ndiaye, Konyaspor’un Alassane Ndao ve Galatasaray’ın eski yıldızı Mbaye Diagne ile Eyüpsporlu Mame Thiam yer aldı ve mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Diagne, Suudi Arabistan’ın Neom SC takımında oynadığını hatırlatarak, “Dostluk maçında yer almaktan mutluluk duyuyorum,” ifadelerini kullandı. Hala Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayan Diagne, “Galatasaray’da benim gibi Afrikalı olan Osimhen’i izlemekten çok keyif alıyorum, o gol attıkça ben mutlu oluyorum” dedi. Kasımpaşalı Fall ise, doğup büyüdüğü Yoff’ta bu organizasyonda yer almaktan memnun olduğunu belirtti ve bunun gelenekselleşmesini arzuladığını dile getirdi.

Ndiaye, Türkiye’nin en uzun süre forma giyen Senegalli oyunculardan biri olarak, “Ben artık yarı Senegalli, yarı Türküm. Bu maç, sportif bir aktiviteden öte aramızdaki bağı güçlendirme fırsatı oldu,” dedi. Osimhen’in transfer sürecine de değinen Ndiaye, “Osimhen çok kaliteli bir oyuncu. Galatasaray’da kalıp kalmayacağını bilemiyorum ama bence ne Galatasaray Osimhen’i bırakmak ister ne de Osimhen Galatasaray’dan ayrılmayı,” şeklinde konuştu.

MAÇ YILLARCA SÜRECEK

Konyasporlu Ndao ise maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maç çok güzel geçti. Memlekete tatile geldim ama böyle bir maç teklifi gelince hemen kabul ettim. Bu maçın her sene düzenlenmesini istiyoruz. Siz çağırın, biz her yıl geliriz,” sözlerini aktardı. TMV Senegal Temsilcisi Yörük, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Senegalli futbolcular, ‘bu dostluk maçını her sene düzenleyelim’ teklifinde bulundular. Hem öğrencilerimize ilham verdiler hem de aramızdaki kardeşlik bağını güçlendirdik,” dedi. Maç sonunda Büyükelçi Sağman ve Yörük, Senegalli oyunculara plaket takdim etti ve etkinlik, topluca çekilen fotoğrafla sona erdi.