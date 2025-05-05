Senem Kuyucuoğlu Yangından Kurtuldu, Yandı

ÜNLÜ MODEL YANGINDAN DÖNDÜ

2009 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak tanınan ve Türkiye’yi Kâinat Güzellik Yarışması’nda temsil eden ünlü model Senem Kuyucuoğlu, geçtiğimiz hafta evinde yaşadığı korkunç yangınla ölümle burun buruna geldi. İddialara göre, genç modelin evindeki elektrikli soba aniden alevler içinde kaldı. Kuyucuoğlu, alevlerin arasında kalmasına rağmen son anda kurtarıldı. Yangın esnasında birinci ve ikinci derece yanıklar meydana gelen ünlü model, hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Hayranlarını endişelendiren bu olayın ardından Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Duygusal bir açıklama yapan Kuyucuoğlu, “Hâlâ hayattayım… Birinci ve ikinci derece yanıklarım var ama ucuz kurtuldum. Kesinlikle beni yangından annemin uyandırdığını düşünüyorum” sözlerine yer verdi. Yangından sağ çıkmasının hemen ardından annesini anmayı ihmal etmeyen Kuyucuoğlu, “Annem demişken… Bugün vefatının 52. günü. Beni gerçekten seven dostlarımın annem için dua etmesini rica ediyorum.” ifadeleri, sevenlerini duygulandırdı.