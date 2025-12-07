Şener Üşümezsoy Marmara’daki Deprem Riskini Değerlendirdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara bölgesindeki olası deprem senaryoları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın büyük bir depreme yol açacak yeterli stres birikimine sahip olmadığını dile getirdi. Ayrıca, diğer faylar hakkında da yorumlar yaparak büyük bir deprem beklememe sebeplerini anlattı.

YALOVA-ÇINARCIK HATTI

Üşümezsoy, “Yalova–Çınarcık–Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti.” şeklinde konuşarak, bölgedeki mevcut durumun detaylarını aktardı. Kısa süre önce meydana gelen sarsıntıların, olası tehlikeleri azaltmış olabileceğine dikkat çekti.

Marmara bölgesinde en ciddi riskin Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif fay hattında olduğunu belirten Üşümezsoy, “Ancak bu segment de son yıllarda kırıldı. Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı.” dedi.

BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK

Üşümezsoy, İstanbul’un geri kalan bölgeleri için büyük bir deprem beklentisinin gerçekçi olmadığını vurguladı. Özellikle Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı söylenen fayın “ölü fay” olduğunu ifade etti ve “Marmara’da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydır ve o da kırıldı.” diyerek bölgedeki durumun daha da güvenli hale geldiğini belirtti.

