Senirkent’te Araç Kıraathaneye Daldı

OTOMOBİL KIRAATHANEYE DALDI

Senirkent ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, köy kıraathanesine daldı. Bu talihsiz kazada 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybederken, 19 yaşındaki bir kişi de yaralandı. Olay, Karip köyünde saat 13.30 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Sebahattin Ö. adlı 24 yaşındaki sürücü, plakası henüz belirlenemeyen otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek kıraathaneye girdi. Otomobilin çarptığı Mustafa T. ve Hasan Ünver, olay yerinde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından hastaneye taşındı. Hasan Ünver, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin kıraathanenin önünde oturan vatandaşlara çarptığı görülüyor. Bazı kişilerin otomobilin altında kaldığı anlar kaydedildi.