Senirkent’te Gölete Atlayan Çocuk Yaralandı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde 10 Ağustos Pazar günü, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla girdiği gölette balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle hızla hastaneye kaldırılan karaaslan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak, uzun bir yaşam mücadelesinin ardından 15 gün sonra, sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Olayın meydana geldiği gölet, Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunuyor. İsmail Karaaslan’ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü köyde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı, cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun gölete balıklama atladığı, ardından su yüzeyinde hareketsiz kaldığı izlenebiliyor. Bu üzücü olay, bölgedeki riskleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

