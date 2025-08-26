Senirkent’te Gölete Atlayan Çocuk Yaralandı

Olay Yerin Değişimi

Isparta’nın Senirkent ilçesinde 10 Ağustos Pazar günü, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla girdiği gölette balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle hızla hastaneye kaldırılan karaaslan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak, uzun bir yaşam mücadelesinin ardından 15 gün sonra, sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Olay Anının Görüntülenmesi

Olayın meydana geldiği gölet, Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunuyor. İsmail Karaaslan’ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü köyde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı, cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun gölete balıklama atladığı, ardından su yüzeyinde hareketsiz kaldığı izlenebiliyor. Bu üzücü olay, bölgedeki riskleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.