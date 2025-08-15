Senirkent’te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA ANINDAN DETAYLAR

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, bir otomobilin köy kahvehanesine girdiği kazada 75 yaşındaki Hasan Ünver hayatını kaybetti, 19 yaşındaki Mustafa Topçu ile otomobilin sürücüsü S.Ö. yaralandı. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Senirkent’e bağlı Garip köyünde yaşandı. S.Ö.’nün kullandığı 32 UC 104 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy kahvehanesine daldığı öğrenildi.

Kazada sürücünün yanı sıra kahvehanede oturan Hasan Ünver ve Mustafa Topçu da yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Üzerinde tedavi uygulanan Hasan Ünver yaşamını yitirdi, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kahvehanede oturanlara çarparak durması ve çevredekilerin hemen yardıma koşması yer aldı. Olayın ardından kaza ile ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.