Şenkaya’da Yıldırım Düşmesi Olayı

OLAYIN GERÇEĞİ

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, yaylada hayvan otlatan Abdulmenaf Kısak (51) ve oğlu Bayram Kısak (14) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Şenkaya ilçesi yakınlarındaki kırsal Sındıran Mahallesi’nde yaşandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram Kısak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZELER İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Baba ve oğlun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şenkaya Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Olay, yerel halkta büyük üzüntü yarattı.

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

