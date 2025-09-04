Senkron Digital, EMS çözümünü tanıttı

HIBRİT ENERJİ ÇÖZÜMÜ TANITILDI

SENKRON Digital, hibrit yenilenebilir enerji santralleri için geliştirdiği bulut tabanlı Energy Management System (EMS) çözümünü TÜREK 2025’te tanıttı. Senkron Digital’in OnePact Suite ürünü altında sunulan OnePact EMS, güneş, rüzgar ve batarya depolama varlıklarını tek platformdan yönetme imkanı sunuyor. Yenilenebilir enerji sektöründeki önemli buluşmalardan biri olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) çerçevesinde Senkron Digital, hibrit enerji projelerinde ticari ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen yeni Energy Management System (EMS) çözümünü sergiledi. Bu yeni sistem, güneş ve rüzgar kaynaklarını batarya depolama ile en iyi şekilde entegre ederek tek noktadan yönetim, gerçek zamanlı izleme ve ticari karar desteği sağlıyor. Şirketin yaptığı açıklamada, “Güney ve Doğu Avrupa’da hibrit enerji projelerinin hızla artması, mevcut kontrol sistemlerinin hibrit altyapılara uyumunu zorunlu hale getiriyor” denildi.

GERÇEK ZAMANLI VERİ ANALİTİĞİ

Mevcut kontrol sistemlerinin, farklı üretim kaynaklarını ve depolama ünitelerini entegre şekilde yönetme kapasitesine sahip olmaması, operasyonel süreçleri karmaşık hale getiriyor. Farklı enerji kaynaklarının birlikte çalıştığı sistemlerde, üretim ve depolamanın ayrı ayrı yönetilmesi; yük dengesizlikleri, enerji kayıpları, planlanmamış duruşlar ve artan operasyonel maliyetler gibi sorunlara yol açabiliyor. “Bulut tabanlı EMS çözümü, güneş, rüzgar ve batarya depolama varlıklarını tek bir entegre platform üzerinden yöneterek bu sorunları ortadan kaldırıyor. Sistem, gerçek zamanlı veri analitiği, otomatik optimizasyon algoritmaları ve hızlı entegrasyon kabiliyeti ile hem enerji üretiminde sürekliliği hem de şebeke istikrarını güvence altına alıyor.” Bu şekilde işletmeciler, varlıklarını maksimum verimle çalıştırırken operasyonel risklerini en aza indirme fırsatı buluyor.

HİBRİT PROJELERDE ENTEGRASYONUN ÖNEMİ

Senkron Digital Yönetici Direktörü Ali İnal, hibrit enerji projelerinin artan önemli olduğunu ve entegre kontrol sistemlerine duyulan ihtiyacın önemini vurguladı. “Hibrit enerji projelerinin sayısı ve önemi artarken, kullanılan kontrol sistemlerinin bu tempoya ayak uyduramaması ciddi bir verimlilik açığı yaratıyor. Türkiye’den başlayarak Güney ve Doğu Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada, birbirinden kopuk, eski altyapıların yerine akıllı ve entegre sistemler gerekiyor.” dedi. EMS çözümünün bu ihtiyaca mükemmel bir karşılık verdiğini belirten İnal, “Hibrit santrallerin gerçek çalışma koşullarını esas alarak geliştirdiğimiz bu sistem, yazılımın güçlü teknik kapasitesini sahada yaratacağı somut faydalarla birleştirerek öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

OPERASYONEL HIZ VE VERİ ANALİZİ

Senkron Digital Başkan Yardımcısı Remi Ramcharan, enerji sektöründe artan varlık sayısı ve hızlanan operasyonel tempo karşısında doğru kararların alınmasının önemini vurguladı. “Sahadaki uzmanlardan aldığımız geri bildirimler çok netti: Daha fazla varlık, daha fazla veri, daha az zaman. Bu baskı altında doğru kararlar alabilmek için daha güçlü, daha hızlı ve daha güvenilir bir platforma ihtiyaç vardı.” diye konuştu. EMS’nin bu gerçeği merkeze alarak tasarlandığını belirten Ramcharan, “Gelişmiş veri analitiği ve gerçek zamanlı kontrol sayesinde kesinti sürelerini azaltıyor.” şeklinde ifade etti. Bu çözüm, hibrit santrallerde operasyonel kontrolü kolay ve stratejik bir hale getiriyor.