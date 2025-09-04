Senkron Digital, EMS Çözümünü TÜREK 2025’te Tanıttı

YENİ ENERGY MANAGEMENT SYSTEM ÇÖZÜMÜNÜ TANITTI

SENKRON Digital, hibrit yenilenebilir enerji santralleri için geliştirdiği bulut tabanlı Energy Management System (EMS) çözümünü TÜREK 2025’te tanıttı. Şirketin OnePact Suite ürünü altında sunduğu OnePact EMS, güneş, rüzgar ve batarya depolama varlıklarını tek bir platformdan yönetme imkanı sağlıyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) çerçevesinde, hibrit enerji projelerinde ticari ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlayan yeni EMS çözümü duyuruldu. OnePact Suite çerçevesinde geliştirilmiş bu inovatif çözüm, güneş ve rüzgar kaynaklarını batarya depolama ile entegre ederek, merkezi bir yönetim, gerçek zamanlı izleme ve ticari karar desteği sunuyor.

HİBRİT ENERJİ PROJELERİNE ARTAN İHTİYAÇ

Şirketten yapılan açıklamada, “Güney ve Doğu Avrupa’da hibrit enerji projelerinin hızla artması, mevcut kontrol sistemlerinin hibrit altyapılara uyumunu zorunlu hale getiriyor. Geleneksel sistemler, farklı üretim kaynaklarını ve depolama ünitelerini bütünleşik şekilde yönetme kapasitesi sunmadığında, operasyonel süreçler karmaşıklaşıyor.” denildi. Farklı enerji kaynaklarının eşzamanlı çalıştığı bu sistemlerde, üretim ve depolamanın ayrı ayrı yönetilmesi; enerji kayıpları ve artan operasyonel maliyetler gibi olumsuz sonuçları doğuruyor. “Bulut tabanlı EMS çözümü, güneş, rüzgar ve batarya depolama varlıklarını tek bir entegre platform üzerinden yöneterek bu sorunları ortadan kaldırıyor.” ifadesine yer verildi.

ENTEGRE SİSTEMİN AVANTAJLARI

Sistem, gerçek zamanlı veri analitiği, otomatik optimizasyon algoritmaları ve hızlı entegrasyon kabiliyeti ile enerji üretiminde sürekliliği ve şebeke istikrarını sağlıyor. “Bu sayede işletmeciler, varlıklarını maksimum verimle çalıştırırken operasyonel risklerini en aza indirebiliyor.” Ayrıca, EMS’nin hızlı entegrasyon kapasitesi ve gelişmiş görünürlük özellikleri, varlık sahiplerine ve bağımsız enerji üreticilerine uygun çözümler sunuyor. Bu esnek yapı, yatırımcılar için kurulum süresini kısaltırken, mevcut altyapılara minimum müdahale ile entegre olabiliyor.

REAL-TİME UYARI MEKANİZMALARI

Senkron Digital, santral kontrol odalarındaki enerji uzmanlarının katkısıyla geliştirilen EMS’nin hibrit santrallerin dinamik üretim yapısını dikkate alarak kritik işlevleri desteklediğini belirtti. “Gerçek zamanlı uyarı mekanizmaları sayesinde olası arızalar veya verim kayıpları önceden tespit edilerek müdahale süresi kısalıyor; bu da plansız duruşların önüne geçiyor.” dedi. Performans optimizasyonu ve şebeke entegrasyonunun güçlendirilmesine odaklanan sistem, enerji ticareti stratejilerini daha verimli yönetmeye yardımcı oluyor.

KONTROL SİSTEMLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Hibrit enerji projelerinin artışı ve entegre kontrol sistemlerine olan ihtiyacı değerlendiren Senkron Digital Yönetici Direktörü Ali İnal, “Hibrit enerji projelerinin sayısı ve önemi artarken, kullanılan kontrol sistemlerinin bu tempoya ayak uyduramaması ciddi bir verimlilik açığı yaratıyor.” sözlerini kullandı. EMS çözümünün bu ihtiyaca yanıt verdiğini belirten İnal, “Bu sistem, yazılımın güçlü teknik kapasitesini sahada sağlayacağı somut faydalarla birleştirerek öne çıkıyor.” açıklamasında bulundu.

DOĞRU KARARLAR İÇİN GÜÇLÜ PLATFORM

Senkron Digital Başkan Yardımcısı Remi Ramcharan, enerji sektöründe artan varlık sayısı karşısında doğru karar alma ihtiyacına değindi. “Sahadaki uzmanlardan aldığımız geri bildirimler çok netti: Daha fazla varlık, daha fazla veri, daha az zaman.” dedi. EMS’nin, gelişmiş veri analitiği ve gerçek zamanlı kontrol yetenekleri sayesinde kesinti sürelerini azalttığını ve operasyonel kontrolü hem kolay hem de stratejik hale getirdiğini belirtti. “Bizim için önemli olan, yazılımı sahadaki gerçek operasyonel senaryolarla uyumlu hale getirmek.” şeklinde ekledi.