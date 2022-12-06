Şenol Güneş: Caner Erkin’le görüşmedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan oyuncu Caner Erkin hakkında konuştu.

eşiktaş kamp için gittiği Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş antrenman öncesi soruları yanıtladı.

Şenol Güneş’in açıklamaları;

“DEVRA ARASI TRANSFER YAPABİLİRİZ”

Transfer hakkında konuşan Güneş, “Başkan ile oyuncu için bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncu şu an gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında oyuncu alabiliriz ama şu an mümkün değil.” dedi.

“JOSEF HAFTAYA ARAMIZDA”

“Josef de Souza önümüzdeki hafta aramıza katılacak. Ghezzal’ın tedavisi de burada devam ediyor.”

“KİMSEYİ SUÇLAMAK İSTEMİYORUZ”

“Kamuoyunda ‘Benden önceki kötü, ben iyiyim’ algısını doğru bulmuyorum. Hatalar var ve bunları düzeltmek istiyorum. Sürekli hata yapan oyuncu varsa, gidecek. Öncesi yok, başkasını suçlamak ve kendimizi aklamak istemiyoruz.”

“CANER İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI”

“Caner Erkin’i severim ama görüşmedim. Ben Caner’le ilgili görüşme yapmadım, zaten benim görüşme yapmam doğru olmaz. Olmayan bir konuyu cevaplamamı istiyorsunuz. Şu an için Caner ile bir görüşmemiz yok. Olursa biz söyleriz zaten.”

“TRANSFERDE BEKLENMEDİK GELİŞMELER OLABİLİR”

“Eldeki oyuncularım ile şimdilik devam edeceğim. Transfer döneminde hiç beklenmeyen gelişmeler olabilir. İyi oynayan bir oyuncuya talep gelir ve satıp onun yerine daha iyi oyuncular alabiliriz. İsim istiyorsanız; Neymar’ı isterim. Cristiano Ronaldo anlaşmış çocuk, kafasını karıştırmayalım. Doğru olmaz (Gülerek).”