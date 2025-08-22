Şenol Can, Penaltı Kararıyla Mağlup Olduk

MAÇIN ANALİZİ

Sarıyer’in Teknik Direktörü Şenol Can, Çorum FK karşılaşmasının ardından yapılan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Sarıyer, deplasmanda Çorum FK’ya 2-1 mağlup oldu. Can, takımın genel performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, planlarını başarılı bir şekilde uyguladıklarını ancak son dakikada yaşanan penaltı kararıyla maçı kaybettiklerini ifade etti.

BAŞARILI PERFORMANS LAKİNLİĞİ

Can, “Gerçekten güzel bir maç oldu. Çorum FK, çok saygı duyduğumuz bir takım. İddialı bir takım kurmuşlardı. Fakat biz planımızı çok iyi şekilde uyguladık. İkinci yarı oyunun tüm kontrolünü aldığımızda skoru 1-1 de yaptık. Bütün oyuncularımı kutluyorum” diyerek takımının gösterdiği performansın altını çizdi.

TARTIŞMALI PENALTI KARARI

Son dakikada verilen penaltı kararını eleştiren Can, “Plana, disipline sadık kaldık, fakat son dakikada tartışılır bir penaltı kararıyla 2-1 mağlup ayrıldık. Bizim için sonu kötü biten bir maç oldu” dedi. Çorum FK’ya olan saygısını dile getirerek, “Çorum FK’yı tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.