Şenol Çopur, Acemi Kasapları Uyardı

ACEMİ KASAPLARA ÖNEMLİ UYARI

Elazığ’da besicilik ve kasaplık yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramı yaklaşırken acemi kasapları önemli bir konuda uyarıyor. Çopur, bu bayramda yaşanan el ve parmak kesilmesi gibi kazaların önüne geçmek için kaliteli bıçak ve kesilmez eldiven kullanımının hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Ayrıca, bayram dönemlerinde hastanelerde bu tür kazaların artış gösterdiğini belirtiyor.

KORUYUCU EKİPMANLARIN ÖNEMİ

Bağışçı ekipmanların önemini aktarmak isteyen Çopur, eline taktığı kesilmez eldiveni bıçakla test ediyor. O anlar kameraya yansırken, aynı zamanda 5 litrelik su dolu bidonu ve kalın kağıtları keskin bıçağıyla kolayca kesiyor. Bu kararlılık, acemi kasapların dikkatini çekmek ve koruyucu ekipmanların önemini vurgulamak amacı taşıyor.

KAZALARI ÖNLEME ÇAĞRISI

Kurban kesimi esnasında yaşanabilecek kazalara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan Şenol Çopur, “Bayram dönemlerinde izlediğimiz el kesimi ve benzeri olayların yaşanmaması için herkesin özen göstermesini rica ediyorum. Kurbanınızı eziyet etmeden kesiniz. Bıçak seçiminde itina gösterin. Kesilmez eldivenlerimizi kesinlikle kullanın. Bu ekipmanlar, büyük bir riskten ve tehlikeden koruyor” diyor. Ayrıca, hastanelerin çoğunda el kesimi ve parmak kopması vakaları ile dolu olduğunu vurguluyor. Çopur, kaliteli bıçak seçimlerinin önemine dikkat çekerken, herkesin kazasız bir bayram geçirmesini temenni ediyor.